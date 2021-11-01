ไดเรกทอรีบริษัท
Cambia Health Solutions
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Cambia Health Solutions เงินเดือน

เงินเดือนของ Cambia Health Solutions อยู่ในช่วง $74,157 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $274,365 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Cambia Health Solutions. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $112K
นักบัญชี
$137K
นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
$137K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

66 10
66 10
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$74.2K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$83.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$122K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$274K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Cambia Health Solutions คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $274,365 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Cambia Health Solutions คือ $122,385

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Cambia Health Solutions

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Kaiser Permanente
  • Battelle
  • Ascension
  • Highmark
  • Banner Health
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ