Calix เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Calix ตั้งแต่ $75,891 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ต่ำสุดถึง $271,460 สำหรับ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Calix. อัปเดตล่าสุด: 8/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $75.9K
หัวหน้าพนักงาน
$78.8K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$192K

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$186K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$122K
วิศวกรขาย
$121K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$271K
สถาปนิกโซลูชัน
$176K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Calix คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $271,460 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Calix คือ $149,138

