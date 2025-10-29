ไดเรกทอรีบริษัท
California Institute of Technology
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
California Institute of Technology วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ California Institute of Technology รวม $125K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ California Institute of Technology อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
California Institute of Technology
Application Developer
Los Angeles, CA
รวมต่อปี
$125K
ระดับ
Associate
เงินเดือนฐาน
$125K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
4 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
ระดับอาชีพใน California Institute of Technology?
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เงินเดือนฝึกงาน

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

นักวิทยาศาสตร์วิจัย

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ California Institute of Technology in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $170,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ California Institute of Technology สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States คือ $125,000

แหล่งข้อมูลอื่นๆ