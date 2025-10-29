ไดเรกทอรีบริษัท
California Institute of Technology
แพ็คเกจค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ค่ามัธยฐาน in United States ที่ California Institute of Technology รวม $80K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ California Institute of Technology อัปเดตล่าสุด: 10/29/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
California Institute of Technology
Data Scientist
Pasadena, CA
รวมต่อปี
$80K
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
$80K
Stock (/yr)
$0
โบนัส
$0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
0 ปี
ระดับอาชีพใน California Institute of Technology?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ California Institute of Technology in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $95,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ California Institute of Technology สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States คือ $80,000

