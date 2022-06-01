ไดเรกทอรีบริษัท
Bynder
Bynder เงินเดือน

เงินเดือนของ Bynder อยู่ในช่วง $56,013 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักออกแบบผลิตภัณฑ์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $158,308 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Bynder. อัปเดตล่าสุด: 9/11/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $70.7K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $56K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$72K

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$64.7K
การตลาด
$66.9K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$158K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$130K
คำถามที่พบบ่อย

Bynder薪资最高的职位是ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level，年度总薪酬为$158,308。
Bynder的年度总薪酬中位数为$70,728。

