Bucketplace
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Seoul Capital Area

Bucketplace วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Seoul Capital Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Seoul Capital Area ที่ Bucketplace รวม ₩97.73M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bucketplace อัปเดตล่าสุด: 11/6/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Bucketplace
Software Engineer
Seoul, KG, Korea, South
รวมต่อปี
₩97.73M
ระดับ
L4
เงินเดือนฐาน
₩93.08M
Stock (/yr)
₩0
โบนัส
₩4.65M
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
4 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Bucketplace in Seoul Capital Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี ₩144,712,453 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Bucketplace สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Seoul Capital Area คือ ₩101,193,920

