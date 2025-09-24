ไดเรกทอรีบริษัท
Bright Money
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ Bright Money รวม ₹2.01M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bright Money อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Bright Money
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
รวมต่อปี
₹2.01M
ระดับ
SDE 1
เงินเดือนฐาน
₹2.01M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Bright Money?

₹13.98M

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
เงินเดือนฝึกงาน

คำถามที่พบบ่อย

El paquet salarial més alt reportat per a un วิศวกรซอฟต์แวร์ a Bright Money in India és una compensació total anual de ₹4,233,917. Això inclou el salari base així com qualsevol compensació potencial en accions i bonificacions.
La compensació total anual mitjana reportada a Bright Money per al rol de วิศวกรซอฟต์แวร์ in India és ₹1,770,256.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Bright Money

แหล่งข้อมูลอื่นๆ