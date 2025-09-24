ไดเรกทอรีบริษัท
แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in India ที่ Brevo รวม ₹2.1M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Brevo อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Brevo
Software Engineer
Noida, UP, India
รวมต่อปี
₹2.1M
ระดับ
-
เงินเดือนฐาน
₹2.1M
Stock (/yr)
₹0
โบนัส
₹0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
5 ปี
Ang pinakamataas na sahod package na naiulat para sa วิศวกรซอฟต์แวร์ sa Brevo in India ay may taunang kabuuang bayad na ₹3,023,246. Kasama dito ang basic salary pati na rin ang mga potensyal na stock compensation at bonus.
Ang median na taunang kabuuang bayad na naiulat sa Brevo para sa วิศวกรซอฟต์แวร์ role in India ay ₹2,230,838.

