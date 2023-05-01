ไดเรกทอรีบริษัท
Bowery Farming
Bowery Farming เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Bowery Farming ตั้งแต่ $137,700 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ต่ำสุดถึง $298,500 สำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Bowery Farming. อัปเดตล่าสุด: 8/20/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $155K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$299K
วิศวกรเครื่องกล
$138K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$188K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Bowery Farming คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $298,500 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Bowery Farming คือ $171,580

