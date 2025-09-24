ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทน ผู้จัดการโครงการ in Germany ที่ Bosch Global อยู่ในช่วง €115K ต่อyear สำหรับ EG15 ถึง €104K ต่อyear สำหรับ EG16 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Germany รวม €110K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bosch Global อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

เฉลี่ย ค่าตอบแทนตาม ระดับ
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€115K
€103K
€0
€11.8K
ดู 1 ระดับอื่นๆ
€142K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ €26,670+ (บางครั้งถึง €266,700+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Bosch Global?

คำถามที่พบบ่อย

Bosch Global şirketindeki in Germany ผู้จัดการโครงการ pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €132,285 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bosch Global şirketinde ผู้จัดการโครงการ rolü in Germany için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €112,514 tutarındadır.

