ค่าตอบแทน ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ in Germany ที่ Bosch Global อยู่ในช่วง €100K ต่อyear สำหรับ EG15 ถึง €94.9K ต่อyear สำหรับ EG16 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Germany รวม €108K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bosch Global อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
EG12
€ --
€ --
€ --
€ --
EG13
€ --
€ --
€ --
€ --
EG14
€ --
€ --
€ --
€ --
EG15
€100K
€95.6K
€0
€4.7K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
