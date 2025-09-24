ไดเรกทอรีบริษัท
  • เงินเดือน
  • Information Technologist (IT)

  • เงินเดือนทั้งหมดของ Information Technologist (IT)

Bosch Global Information Technologist (IT) เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน Information Technologist (IT) ค่ามัธยฐาน ที่ Bosch Global รวม €88.5K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bosch Global อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Bosch Global
Software Engineer
hidden
รวมต่อปี
€88.5K
ระดับ
hidden
เงินเดือนฐาน
€88.5K
Stock (/yr)
€0
โบนัส
€0
อายุงานในบริษัท
5-10 ปี
ประสบการณ์
11+ ปี
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

Bosch Global şirketindeki jobFamilies.Information Technologist (IT) pozisyonu için bildirilen en yüksek maaş paketi, yıllık toplam €125,349 tazminatta yer almaktadır. Buna temel maaş ile potansiyel hisse senedi tazminatı ve ikramiyeler dahildir.
Bosch Global şirketinde jobFamilies.Information Technologist (IT) rolü için bildirilen medyan yıllık toplam tazminat €88,531 tutarındadır.

