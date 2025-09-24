ค่าตอบแทน นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in India ที่ Bosch Global รวม ₹2.41M ต่อyear สำหรับ EG14 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in India รวม ₹1.58M ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bosch Global อัปเดตล่าสุด: 9/24/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
EG12
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG13
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
EG14
₹2.41M
₹2.34M
₹0
₹70.5K
EG15
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
