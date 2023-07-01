ไดเรกทอรีบริษัท
boostr เงินเดือน

เงินเดือนของ boostr อยู่ในช่วง $54,725 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $292,740 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ boostr. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$293K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$54.7K
สถาปนิกโซลูชั่น
$187K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ boostr คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $292,740 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ boostr คือ $187,060

