BlueDot เงินเดือน

เงินเดือนของ BlueDot อยู่ในช่วง $64,974 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน ที่ระดับต่ำสุด ถึง $112,110 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BlueDot. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$79.1K
นักวิเคราะห์การเงิน
$65K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$88.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$112K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$109K
คำถามที่พบบ่อย

Kõrgeima palgaga ametikoht ettevõttes BlueDot on ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level aastase kogutasuga $112,110. See sisaldab põhipalka ning võimalikke aktsiatasu ja boonuseid.
Ettevõtte BlueDot keskmine aastane kogutasu on $88,271.

