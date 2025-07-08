ไดเรกทอรีบริษัท
Blue Cross Blue Shield of Michigan
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Blue Cross Blue Shield of Michigan เงินเดือน

เงินเดือนของ Blue Cross Blue Shield of Michigan อยู่ในช่วง $64,521 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $153,326 สำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Blue Cross Blue Shield of Michigan. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$70.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$74.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$80.8K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$153K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$64.5K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Blue Cross Blue Shield of Michigan คือ นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $153,326 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Blue Cross Blue Shield of Michigan คือ $74,535

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Blue Cross Blue Shield of Michigan

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Snap
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Amazon
  • PayPal
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ