ไดเรกทอรีบริษัท
Blue Canyon Technologies
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Blue Canyon Technologies เงินเดือน

เงินเดือนของ Blue Canyon Technologies อยู่ในช่วง $85,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $194,025 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรฮาร์ดแวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Blue Canyon Technologies. อัปเดตล่าสุด: 8/31/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

วิศวกรฮาร์ดแวร์
$194K
วิศวกรเครื่องกล
$180K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $85K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$184K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Blue Canyon Technologies คือ วิศวกรฮาร์ดแวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $194,025 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Blue Canyon Technologies คือ $182,104

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Blue Canyon Technologies

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • EdCast
  • Arcesium
  • Zoho
  • Whatfix
  • DataCamp
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ