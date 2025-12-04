ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States ที่ Blue Acorn iCi อยู่ในช่วง $205K ถึง $293K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Blue Acorn iCi อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$235K - $275K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$205K$235K$275K$293K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Blue Acorn iCi?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ Blue Acorn iCi in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $292,500 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Blue Acorn iCi สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล in United States คือ $205,000

