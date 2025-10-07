ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง in Greater London Area ที่ Bloomberg อยู่ในช่วง £84.1K ต่อyear สำหรับ Software Engineer ถึง £158K ต่อyear สำหรับ Senior Software Engineer แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in Greater London Area รวม £146K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bloomberg อัปเดตล่าสุด: 10/7/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น ()
โบนัส
Software Engineer
£84.1K
£78.2K
£0
£5.9K
Senior Software Engineer
£158K
£131K
£0
£27K
บริษัท
ระดับตำแหน่ง
ปีประสบการณ์
ค่าตอบแทนรวม
|ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Bloomberg การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)