Bloom Energy เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Bloom Energy ตั้งแต่ $9,535 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์ข้อมูล ที่ต่ำสุดถึง $306,525 สำหรับ วิศวกรเคมี ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Bloom Energy. อัปเดตล่าสุด: 8/21/2025

$160K

วิศวกรชีวการแพทย์
$225K
วิศวกรเคมี
$307K
วิศวกรควบคุม
$129K

นักวิเคราะห์ข้อมูล
$9.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$119K
วิศวกรไฟฟ้า
$170K
นักวิเคราะห์การเงิน
$157K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$236K
วิศวกรเครื่องกล
$164K
การขาย
$289K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$72.4K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Bloom Energy คือ วิศวกรเคมี at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $306,525 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Bloom Energy คือ $163,815

