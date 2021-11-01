ไดเรกทอรีบริษัท
Blockchain.com
Blockchain.com เงินเดือน

เงินเดือนของ Blockchain.com อยู่ในช่วง $107,529 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $231,985 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Blockchain.com. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $108K

วิศวกรข้อมูล

การพัฒนาธุรกิจ
$149K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$201K

การตลาด
$142K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$177K
ผู้จัดการการออกแบบผลิตภัณฑ์
$180K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$179K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$232K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Blockchain.com การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

Самая высокооплачиваемая позиция в Blockchain.com — ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค at the Common Range Average level с годовой общей компенсацией $231,985. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Blockchain.com составляет $178,055.

