Blinkit เงินเดือน

เงินเดือนของ Blinkit อยู่ในช่วง $1,656 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $84,834 สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Blinkit. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Software Engineer 1 $34.7K
Software Engineer 2 $48.1K
Software Engineer 3 $84.8K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $47.8K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $43.2K

นักบัญชี
$1.7K
ผู้ช่วยธุรการ
$4.8K
ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ
$44K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$24.6K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$20.6K
ทรัพยากรบุคคล
$4.4K
ผู้จัดการโปรแกรม
$14K
ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Blinkit คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Software Engineer 3 level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $84,834 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Blinkit คือ $29,655

