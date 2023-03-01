ไดเรกทอรีบริษัท
Blinkist
Blinkist เงินเดือน

เงินเดือนของ Blinkist อยู่ในช่วง $49,575 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $165,219 สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Blinkist. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $76.2K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$165K
ทรัพยากรบุคคล
$53.4K

การตลาด
$49.6K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$115K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$95.5K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Blinkist คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $165,219 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Blinkist คือ $85,814

