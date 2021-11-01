ไดเรกทอรีบริษัท
Blend360
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Blend360 เงินเดือน

เงินเดือนของ Blend360 อยู่ในช่วง $23,422 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับต่ำสุด ถึง $160,800 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Blend360. อัปเดตล่าสุด: 9/6/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $23.4K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $31.6K

วิศวกรข้อมูล

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$53.7K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$161K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Blend360 คือ ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $160,800 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Blend360 คือ $53,730

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Blend360

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Kimley Horn
  • Vanguard
  • Jane
  • InComm Payments
  • InMobi
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ