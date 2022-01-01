ไดเรกทอรีบริษัท
Blackbaud
Blackbaud เงินเดือน

เงินเดือนของ Blackbaud อยู่ในช่วง $41,650 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $223,875 สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Blackbaud. อัปเดตล่าสุด: 11/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Staff B $116K
Senior B $136K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $98.1K
ผู้จัดการโครงการ
Median $106K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $180K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$81.3K
พัฒนาธุรกิจ
$62.3K
บริการลูกค้า
$41.7K
ทรัพยากรบุคคล
$224K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$101K
ฝ่ายขาย
$95.7K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

33.3%

ปี 1

33.3%

ปี 2

33.4%

ปี 3

ประเภทหุ้น
RSU

ที่ Blackbaud RSUs อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 3 ปี:

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.3% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (33.30% รายปี)

  • 33.4% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (33.40% รายปี)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Blackbaud คือ ทรัพยากรบุคคล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $223,875 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Blackbaud คือ $100,500

