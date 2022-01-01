ไดเรกทอรีบริษัท
Bittrex
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ

Bittrex เงินเดือน

เงินเดือนของ Bittrex อยู่ในช่วง $170,000 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $232,155 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Bittrex. อัปเดตล่าสุด: 9/12/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

เราได้เจรจาต่อรองข้อเสนองานหลายพันตำแหน่งและมักจะเพิ่มเงินเดือนได้ $30,000+ (บางครั้งถึง $300,000+) รับบริการเจรจาต่อรองเงินเดือน หรือ รีวิวเรซูเม่ โดยผู้เชี่ยวชาญตัวจริง - นักสรรหาที่ทำงานนี้ทุกวัน

ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$232K
นักสรรหา
$184K
วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $170K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

Найвищеоплачувана позиція в Bittrex - це ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $232,155. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Bittrex складає $184,075.

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Bittrex

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Figure
  • Braintree
  • YipitData
  • BitGo
  • Ocrolus
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ