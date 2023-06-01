ไดเรกทอรีบริษัท
Bicara Therapeutics
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ
ข้อมูลเชิงลึกยอดนิยม
  • มีส่วนร่วมในสิ่งที่พิเศษเกี่ยวกับ Bicara Therapeutics ที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (เช่น เคล็ดลับการสัมภาษณ์, การเลือกทีม, วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใคร, ฯลฯ)
    • เกี่ยวกับ

    Bicara Therapeutics is a clinical-stage biotech company developing dual-action biologics that combine targeted therapy and tumor modulators to enhance immune cell activity in the tumor microenvironment for potentially long-lasting efficacy.

    bicara.com
    เว็บไซต์
    2020
    ปีที่ก่อตั้ง
    126
    จำนวนพนักงาน
    $10M-$50M
    รายได้โดยประมาณ
    สำนักงานใหญ่

    รับเงินเดือนที่ยืนยันแล้วในกล่องจดหมายของคุณ

    สมัครสมาชิกเพื่อรับ ข้อเสนอที่ยืนยันแล้ว.คุณจะได้รับรายละเอียดการแบ่งแยกค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

    ไซต์นี้ได้รับการป้องกันโดย reCAPTCHA และ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดในการให้บริการ บังคับใช้

    งานเด่น

      ไม่พบงานเด่นสำหรับ Bicara Therapeutics

    บริษัทที่เกี่ยวข้อง

    • Flipkart
    • Netflix
    • Apple
    • Stripe
    • Databricks
    • ดูบริษัททั้งหมด ➜

    แหล่งข้อมูลอื่นๆ