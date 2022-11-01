ไดเรกทอรีบริษัท
BHP
BHP เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน BHP ตั้งแต่ $58,621 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ การขาย ที่ต่ำสุดถึง $194,281 สำหรับ นักบัญชี ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BHP. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $103K

วิศวกรซอฟต์แวร์แบบเต็มสเต็ก

นักบัญชี
$194K
การพัฒนาองค์กร
$121K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$128K
วิศวกรธรณี
$156K
วิศวกรฮาร์ดแวร์
$78.5K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$88.5K
วิศวกรเครื่องกล
$138K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$101K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$142K
ผู้จัดการโครงการ
$159K
การขาย
$58.6K
สถาปนิกโซลูชัน
$94.2K
ผู้จัดการโปรแกรมทางเทคนิค
$181K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ BHP คือ นักบัญชี at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $194,281 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ BHP คือ $124,515

