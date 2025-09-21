ไดเรกทอรีบริษัท
Betterment
แพ็คเกจค่าตอบแทน ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in United States ที่ Betterment รวม $265K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Betterment อัปเดตล่าสุด: 9/21/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Betterment
Software Engineering Manager
New York, NY
รวมต่อปี
$265K
ระดับ
L5
เงินเดือนฐาน
$225K
Stock (/yr)
$17.2K
โบนัส
$22.5K
อายุงานในบริษัท
0 ปี
ประสบการณ์
15 ปี
ระดับอาชีพใน Betterment?

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
คำถามที่พบบ่อย

The highest paying salary package reported for a ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at Betterment in United States sits at a yearly total compensation of $284,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Betterment for the ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ role in United States is $234,496.

แหล่งข้อมูลอื่นๆ