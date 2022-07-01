ไดเรกทอรีบริษัท
Bestow
Bestow เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Bestow ตั้งแต่ $34,423 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ วิศวกรโยธา ที่ต่ำสุดถึง $172,891 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Bestow. อัปเดตล่าสุด: 8/19/2025

$160K

วิศวกรโยธา
$34.4K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$134K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$173K

วิศวกรซอฟต์แวร์
$125K
The highest paying role reported at Bestow is ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $172,891. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Bestow is $129,875.

