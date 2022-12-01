ไดเรกทอรีบริษัท
Berkeley Research Group เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน Berkeley Research Group ตั้งแต่ $62,310 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร ที่ต่ำสุดถึง $233,825 สำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Berkeley Research Group. อัปเดตล่าสุด: 8/13/2025

$160K

ที่ปรึกษาการจัดการ
Median $100K
ผู้ช่วยฝ่ายบริหาร
$62.3K
วิศวกรซอฟต์แวร์
$234K

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ Berkeley Research Group คือ วิศวกรซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $233,825 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ Berkeley Research Group คือ $100,250

