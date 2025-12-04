ไดเรกทอรีบริษัท
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย วิศวกรเครื่องกล in United States ที่ Berkeley Lights อยู่ในช่วง $131K ถึง $190K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Berkeley Lights อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$149K - $173K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$131K$149K$173K$190K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรเครื่องกล ที่ Berkeley Lights in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $190,400 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Berkeley Lights สำหรับตำแหน่ง วิศวกรเครื่องกล in United States คือ $131,200

