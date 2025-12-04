ไดเรกทอรีบริษัท
Berenberg
  เงินเดือน
  นักวิเคราะห์การเงิน

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักวิเคราะห์การเงิน

Berenberg นักวิเคราะห์การเงิน เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์การเงิน in Germany ที่ Berenberg อยู่ในช่วง €12.3K ถึง €17.8K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Berenberg อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$16.1K - $18.7K
Germany
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$14.2K$16.1K$18.7K$20.6K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

ระดับอาชีพใน Berenberg?

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ Berenberg in Germany อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี €17,813 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Berenberg สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์การเงิน in Germany คือ €12,275

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/berenberg/salaries/financial-analyst.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.