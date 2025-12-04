ไดเรกทอรีบริษัท
BENTELER
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ

BENTELER ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ BENTELER อยู่ในช่วง CZK 1.54M ถึง CZK 2.2M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ BENTELER อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$83.3K - $97.4K
Czech Republic
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$72.6K$83.3K$97.4K$104K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ ที่ BENTELER อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CZK 2,204,250 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BENTELER สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการการดำเนินงานธุรกิจ คือ CZK 1,544,859

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

