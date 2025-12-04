ไดเรกทอรีบริษัท
BenQ
BenQ นักวิเคราะห์ธุรกิจ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักวิเคราะห์ธุรกิจ in Taiwan ที่ BenQ อยู่ในช่วง NT$828K ถึง NT$1.13M ต่อyear

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$29.3K - $34.8K
Taiwan
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$27K$29.3K$34.8K$37K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักวิเคราะห์ธุรกิจ ที่ BenQ in Taiwan อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NT$1,133,752 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BenQ สำหรับตำแหน่ง นักวิเคราะห์ธุรกิจ in Taiwan คือ NT$828,132

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

