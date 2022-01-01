ไดเรกทอรีบริษัท
Benevity
Benevity เงินเดือน

เงินเดือนของ Benevity อยู่ในช่วง $40,275 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง บริการลูกค้า ที่ระดับต่ำสุด ถึง $128,036 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Benevity. อัปเดตล่าสุด: 11/14/2025

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $91.3K

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแต็ก

นักออกแบบผลิตภัณฑ์
Median $87.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $92.3K

ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
Median $128K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$72.3K
บริการลูกค้า
$40.3K
ผู้จัดการโปรแกรม
$58.9K
สถาปนิกโซลูชัน
$91.5K
ผู้จัดการโครงการทางเทคนิค
$53.9K
ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ Benevity การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)

คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Benevity คือ ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $128,036 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Benevity คือ $87,266

