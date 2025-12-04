ไดเรกทอรีบริษัท
Beneficient Company Group ผู้จัดการโครงการ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการโครงการ in United States ที่ Beneficient Company Group อยู่ในช่วง $171K ถึง $239K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Beneficient Company Group อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$185K - $215K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$171K$185K$215K$239K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ Beneficient Company Group in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $239,035 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Beneficient Company Group สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ in United States คือ $170,740

