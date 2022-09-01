ไดเรกทอรีบริษัท
Bending Spoons
Bending Spoons เงินเดือน

เงินเดือนของ Bending Spoons อยู่ในช่วง $55,272 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง การตลาด ที่ระดับต่ำสุด ถึง $154,372 สำหรับตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Bending Spoons. อัปเดตล่าสุด: 8/26/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $83.8K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$71.3K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$65.6K

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$154K
การตลาด
$55.3K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$59.7K
นักสรรหา
$86K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Bending Spoons คือ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $154,372 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Bending Spoons คือ $71,324

