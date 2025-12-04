ไดเรกทอรีบริษัท
Bend Health
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • นักออกแบบกราฟิก

  • เงินเดือนทั้งหมดของ นักออกแบบกราฟิก

Bend Health นักออกแบบกราฟิก เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย นักออกแบบกราฟิก in United States ที่ Bend Health อยู่ในช่วง $58.1K ถึง $81.2K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bend Health อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$63K - $76.3K
United States
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$58.1K$63K$76.3K$81.2K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 3 เพิ่มเติม นักออกแบบกราฟิก ข้อมูลเงินเดือน ที่ Bend Health เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ส่งข้อมูล
ระดับอาชีพใน Bend Health?

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว นักออกแบบกราฟิก ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ นักออกแบบกราฟิก ที่ Bend Health in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $81,200 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Bend Health สำหรับตำแหน่ง นักออกแบบกราฟิก in United States คือ $58,100

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Bend Health

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Flipkart
  • Pinterest
  • Intuit
  • Dropbox
  • SoFi
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/bend-health/salaries/graphic-designer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.