ไดเรกทอรีบริษัท
BenchSci
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • ผู้จัดการโครงการ

  • เงินเดือนทั้งหมดของ ผู้จัดการโครงการ

BenchSci ผู้จัดการโครงการ เงินเดือน

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ผู้จัดการโครงการ in Canada ที่ BenchSci อยู่ในช่วง CA$89.3K ถึง CA$122K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ BenchSci อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$69.2K - $83.6K
Canada
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$64.6K$69.2K$83.6K$88.2K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

เราต้องการเพียง 2 เพิ่มเติม ผู้จัดการโครงการ ข้อมูลเงินเดือน ที่ BenchSci เพื่อปลดล็อค!

เชิญเพื่อนและชุมชนของคุณมาเพิ่มข้อมูลเงินเดือนแบบไม่เปิดเผยตัวตนในเวลาไม่ถึง 60 วินาที ข้อมูลที่มากขึ้นหมายถึงข้อมูลเชิงลึกที่ดีกว่าสำหรับผู้หางานอย่างคุณและชุมชนของเรา!

💰 ดูทั้งหมด เงินเดือน

💪 ส่งข้อมูล เงินเดือนของคุณ


ตารางการครบกำหนดสิทธิ

25%

ปี 1

25%

ปี 2

25%

ปี 3

25%

ปี 4

ที่ BenchSci การให้หุ้น/ส่วนแบ่งทุน อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)

  • 25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)



รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว ผู้จัดการโครงการ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ผู้จัดการโครงการ ที่ BenchSci in Canada อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี CA$121,928 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BenchSci สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ in Canada คือ CA$89,344

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ BenchSci

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Snap
  • LinkedIn
  • Square
  • Flipkart
  • Tesla
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/benchsci/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.