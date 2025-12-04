ค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ in United States ที่ Benchling อยู่ในช่วง $198K ต่อyear สำหรับ L1 ถึง $483K ต่อyear สำหรับ L5 แพ็คเกจค่าตอบแทนรายปีค่ามัธยฐาน in United States รวม $315K ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Benchling อัปเดตล่าสุด: 12/4/2025
ชื่อระดับ
รวม
เงินเดือนพื้นฐาน
หุ้น
โบนัส
Software Engineer 1
$198K
$132K
$65.5K
$938
Software Engineer 2
$233K
$151K
$80.7K
$577
Software Engineer 3
$273K
$180K
$91K
$1.8K
Software Engineer 4
$356K
$215K
$140K
$333
25%
ปี 1
25%
ปี 2
25%
ปี 3
25%
ปี 4
ที่ Benchling Options อยู่ภายใต้ตารางการครบกำหนดสิทธิ 4 ปี:
25% ครบกำหนดสิทธิใน 1st-ปี (25.00% รายปี)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 2nd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 3rd-ปี (2.08% รายเดือน)
25% ครบกำหนดสิทธิใน 4th-ปี (2.08% รายเดือน)
