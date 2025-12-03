ไดเรกทอรีบริษัท
BELLA+CANVAS
ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย ทรัพยากรบุคคล in Nicaragua ที่ BELLA+CANVAS อยู่ในช่วง NIO 206K ถึง NIO 282K ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ BELLA+CANVAS อัปเดตล่าสุด: 12/3/2025

ค่าตอบแทนรวมเฉลี่ย

$6.1K - $7.2K
Nicaragua
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้
$5.6K$6.1K$7.2K$7.7K
ช่วงที่พบบ่อย
ช่วงที่เป็นไปได้

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ ทรัพยากรบุคคล ที่ BELLA+CANVAS in Nicaragua อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี NIO 282,281 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BELLA+CANVAS สำหรับตำแหน่ง ทรัพยากรบุคคล in Nicaragua คือ NIO 206,188

แหล่งข้อมูลอื่นๆ

