Bell Integrator
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

Bell Integrator วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) เงินเดือน

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) ค่ามัธยฐาน in Russia ที่ Bell Integrator รวม RUB 1.31M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bell Integrator อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Bell Integrator
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Moscow, MC, Russia
รวมต่อปี
RUB 1.31M
ระดับ
Middle
เงินเดือนฐาน
RUB 1.31M
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.78M
Robinhood logo
+RUB 7.34M
Stripe logo
+RUB 1.65M
Datadog logo
+RUB 2.89M
Verily logo
+RUB 1.81M
ดูตำแหน่งงานว่าง

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) ที่ Bell Integrator in Russia อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 3,204,203 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Bell Integrator สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA) in Russia คือ RUB 1,307,376

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Bell Integrator

