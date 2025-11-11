ไดเรกทอรีบริษัท
Bell Integrator
Bell Integrator วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า เงินเดือน ใน Moscow Metro Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า ค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area ที่ Bell Integrator รวม RUB 1.91M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bell Integrator อัปเดตล่าสุด: 11/11/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
รวมต่อปี
RUB 1.91M
ระดับ
Software Engineer
เงินเดือนฐาน
RUB 1.91M
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
6 ปี
คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า ที่ Bell Integrator in Moscow Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 2,636,829 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Bell Integrator สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า in Moscow Metro Area คือ RUB 1,910,169

