ไดเรกทอรีบริษัท
Bell Integrator
ทำงานที่นี่? ยืนยันความเป็นเจ้าของบริษัทของคุณ
    Levels FYI Logo
  • เงินเดือน
  • วิศวกรซอฟต์แวร์

  • เงินเดือนทั้งหมดของ วิศวกรซอฟต์แวร์

  • Moscow Metro Area

Bell Integrator วิศวกรซอฟต์แวร์ เงินเดือน ใน Moscow Metro Area

แพ็คเกจค่าตอบแทน วิศวกรซอฟต์แวร์ ค่ามัธยฐาน in Moscow Metro Area ที่ Bell Integrator รวม RUB 1.89M ต่อyear ดูรายละเอียดแยกตามเงินเดือนฐาน หุ้น และโบนัสสำหรับแพ็คเกจค่าตอบแทนรวมของ Bell Integrator อัปเดตล่าสุด: 11/5/2025

แพ็กเกจเงินเดือนกลาง
company icon
Bell Integrator
Frontend Software Engineer
Moscow, MC, Russia
รวมต่อปี
RUB 1.89M
ระดับ
Senior
เงินเดือนฐาน
RUB 1.89M
Stock (/yr)
RUB 0
โบนัส
RUB 0
อายุงานในบริษัท
1 ปี
ประสบการณ์
1 ปี
ระดับอาชีพใน Bell Integrator?
Block logo
+RUB 4.68M
Robinhood logo
+RUB 7.19M
Stripe logo
+RUB 1.62M
Datadog logo
+RUB 2.83M
Verily logo
+RUB 1.78M
Don't get lowballed
การส่งข้อมูลเงินเดือนล่าสุด
เพิ่มเพิ่มค่าตอบแทนเพิ่มค่าตอบแทน

บริษัท

สถานที่ | วันที่

ระดับตำแหน่ง

แท็ก

ปีประสบการณ์

รวม / ที่บริษัท

ค่าตอบแทนรวม

เงินเดือนฐาน | หุ้น (ปี) | โบนัส
ไม่พบข้อมูลเงินเดือน
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
ส่งออกข้อมูลดูตำแหน่งงานว่าง
เงินเดือนฝึกงาน

ส่งข้อมูล

รับข้อมูลเงินเดือนที่ตรวจสอบแล้วในอีเมลของคุณ

สมัครรับข้อมูลที่ตรวจสอบแล้ว วิศวกรซอฟต์แวร์ ข้อเสนอ.คุณจะได้รับรายละเอียดค่าตอบแทนทางอีเมล เรียนรู้เพิ่มเติม

เว็บไซต์นี้ได้รับการปกป้องโดย reCAPTCHA และ Google นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อกำหนดการใช้บริการ มีผลบังคับใช้

ตำแหน่งที่รวมอยู่ในข้อมูล

ส่งตำแหน่งใหม่

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหน้า

วิศวกรซอฟต์แวร์ประกันคุณภาพ (QA)

คำถามที่พบบ่อย

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ วิศวกรซอฟต์แวร์ ที่ Bell Integrator in Moscow Metro Area อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี RUB 3,138,099 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Bell Integrator สำหรับตำแหน่ง วิศวกรซอฟต์แวร์ in Moscow Metro Area คือ RUB 1,886,014

งานแนะนำ

    ไม่พบงานแนะนำสำหรับ Bell Integrator

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Stripe
  • Snap
  • Roblox
  • Flipkart
  • Spotify
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ