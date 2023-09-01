ไดเรกทอรีบริษัท
Beam Mobility
Beam Mobility เงินเดือน

เงินเดือนของ Beam Mobility อยู่ในช่วง $25,870 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับต่ำสุด ถึง $273,407 สำหรับตำแหน่ง หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ Beam Mobility. อัปเดตล่าสุด: 9/5/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $35.3K
การดำเนินงานธุรกิจ
$47.6K
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
$273K

ผู้จัดการโครงการ
$25.9K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ Beam Mobility คือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $273,407 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ Beam Mobility คือ $41,466

