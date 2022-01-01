ไดเรกทอรีบริษัท
BDO
BDO เงินเดือน

เงินเดือนของ BDO อยู่ในช่วง $8,150 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักบัญชี ที่ระดับต่ำสุด ถึง $179,295 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการโครงการ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BDO. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $86.5K

วิศวกรข้อมูล

ที่ปรึกษาด้านการจัดการ
Median $68.1K
นักบัญชี
$8.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
ผู้ช่วยธุรการ
$91.8K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$55.2K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
$79K
ผู้จัดการวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$87K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
$64.7K
นักวิเคราะห์การเงิน
$40.5K
ทรัพยากรบุคคล
$77.6K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$42.9K
นักธนาคารลงทุน
$45.2K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$61.7K
ผู้จัดการโครงการ
$179K
ฝ่ายขาย
$113K
สถาปนิกโซลูชั่น
$62.5K

สถาปนิกข้อมูล

ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
$135K
คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่ให้ค่าตอบแทนสูงสุดที่รายงานที่ BDO คือ ผู้จัดการโครงการ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมต่อปี $179,295 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ BDO คือ $68,082

