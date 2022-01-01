ไดเรกทอรีบริษัท
BD เงินเดือน

เงินเดือนของ BD อยู่ในช่วง $12,361 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง ผู้ก่อตั้ง ที่ระดับต่ำสุด ถึง $230,840 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BD. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $125K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

วิศวกรซอฟต์แวร์ฟูลสแตก

วิศวกรซอฟต์แวร์ควอลิตี้แอชชัวรันส์ (คิวเอ)

วิศวกรเครื่องกล
Median $95K

วิศวกรคุณภาพ

วิศวกรชีวการแพทย์
Median $107K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
Median $90K
นักวิเคราะห์ข้อมูล
Median $97.5K
นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $145K
ผู้จัดการโปรแกรมเทคนิค
Median $205K
ผู้จัดการโครงการ
Median $110K
ฝ่ายขาย
Median $195K
การตลาด
Median $212K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
Median $126K
นักบัญชี
$121K
การดำเนินงานธุรกิจ
$80.6K
บริการลูกค้า
$25K
วิศวกรไฟฟ้า
$93.3K
นักวิเคราะห์การเงิน
$197K
ผู้ก่อตั้ง
$12.4K
วิศวกรธรณีวิทยา
$94.9K
ทรัพยากรบุคคล
$186K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
Median $200K
นักออกแบบผลิตภัณฑ์
$122K
ผู้จัดการโปรแกรม
$124K
นักสรรหา
$68.3K
กิจการด้านกฎระเบียบ
$90.8K
นักวิเคราะห์ความปลอดภัยไサเบอร์
$209K
ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์
$231K
สถาปนิกโซลูชั่น
$128K
ไม่พบตำแหน่งงานของคุณ?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดในหน้า ค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้านี้


คำถามที่พบบ่อย

The highest paying role reported at BD is ผู้จัดการวิศวกรรมซอฟต์แวร์ at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $230,840. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at BD is $122,400.

