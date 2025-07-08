ไดเรกทอรีบริษัท
BCP
BCP เงินเดือน

เงินเดือนของ BCP อยู่ในช่วง $13,186 ต่อปีในค่าตอบแทนรวมสำหรับตำแหน่ง นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที) ที่ระดับต่ำสุด ถึง $75,745 สำหรับตำแหน่ง ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่ระดับสูงสุด เลเวลส์ดอตเอฟวายไอ รวบรวมข้อมูลเงินเดือนแบบไม่ระบุตัวตนและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BCP. อัปเดตล่าสุด: 9/4/2025

$160K

ได้เงินจริง ไม่ถูกหลอก

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $36K

วิศวกรซอฟต์แวร์ส่วนหลัง

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล
Median $43K
นักวิเคราะห์ธุรกิจ
$17.6K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (ไอที)
$13.2K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$75.7K
คำถามที่พบบ่อย

Posisi dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan di BCP adalah ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level dengan total kompensasi tahunan $75,745. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di BCP adalah $36,005.

