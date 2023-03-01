ไดเรกทอรีบริษัท
BCLC
ทำงานที่นี่หรือไม่? อ้างสิทธิ์บริษัทของคุณ

BCLC เงินเดือน

ช่วงเงินเดือน BCLC ตั้งแต่ $55,302 ในค่าตอบแทนรวมรายปีสำหรับ นักวิเคราะห์การเงิน ที่ต่ำสุดถึง $94,033 สำหรับ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ ที่สูงสุด Levels.fyi รวบรวมเงินเดือนที่ไม่ระบุชื่อและได้รับการยืนยันจากพนักงานปัจจุบันและอดีตของ BCLC. อัปเดตล่าสุด: 8/13/2025

$160K

ได้รับค่าตอบแทน ไม่ใช่ถูกเอาเปรียบ

เราได้ต่อรองข้อเสนอหลายพันรายการและประสบความสำเร็จในการเพิ่มขึ้นมากกว่า 30,000 ดอลลาร์ (บางครั้งมากกว่า 300,000 ดอลลาร์) เป็นประจำให้เงินเดือนของคุณได้รับการต่อรอง หรือ ประวัติย่อของคุณได้รับการตรวจสอบ โดยผู้เชี่ยวชาญที่แท้จริง - ผู้สรรหาที่ทำสิ่งนี้ทุกวัน

วิศวกรซอฟต์แวร์
Median $66.9K
นักบัญชี
$59.1K
นักวิเคราะห์การเงิน
$55.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

58 9
58 9
ทรัพยากรบุคคล
$62.1K
นักเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
$70.2K
ผู้จัดการผลิตภัณฑ์
$94K
ตำแหน่งของคุณหายไปใช่ไหม?

ค้นหาเงินเดือนทั้งหมดบน หน้าค่าตอบแทน หรือ เพิ่มเงินเดือนของคุณ เพื่อช่วยปลดล็อกหน้า


คำถามที่พบบ่อย

ตำแหน่งที่จ่ายสูงสุดที่รายงานที่ BCLC คือ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ at the Common Range Average level โดยมีค่าตอบแทนรวมรายปีที่ $94,033 ซึ่งรวมถึงเงินเดือนพื้นฐาน รวมถึงค่าตอบแทนหุ้นและโบนัสที่เป็นไปได้
ค่าตอบแทนรวมรายปีเฉลี่ยที่รายงานที่ BCLC คือ $64,519

งานเด่น

    ไม่พบงานเด่นสำหรับ BCLC

บริษัทที่เกี่ยวข้อง

  • Roblox
  • Netflix
  • Pinterest
  • LinkedIn
  • Flipkart
  • ดูบริษัททั้งหมด ➜

แหล่งข้อมูลอื่นๆ